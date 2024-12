Ragusano fermato a Rosolini e arrestato: aveva oltre 200 grammi di cocaina e hashish

Un cittadino originario di Ragusa di 30 anni è stato fermato durante un controllo a Rosolini. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina e hashish, già confezionati in dosi pronte per la distribuzione sul mercato.

Le sostanze sono state sequestrate e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri di Noto.

