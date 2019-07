Ragusani nel Mondo, i premiati: l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono - Ragusa Oggi

Ragusani nel Mondo, i premiati: l’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono

Condividi su:

Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Orazio Iacono è un figlio di grande orgoglio per la terra iblea che lo omaggerà il prossimo 3 agosto con il premio Ragusani nel Mondo.

Modicano di 51 anni, dopo la laurea all’Università di Catania e un Executive Master in Business Administration alla School of Management del Politecnico di Milano, Iacono entra nel gruppo Ferrovie dello Stato.

Negli anni ricopre diversi incarichi: dai primi ruoli in Piemonte, diventa responsabile Esercizio Rete Ferroviaria Italiana nella Regione Lombardia, poi direttore regionale dell’Emilia Romagna a cui, nel 2009, si aggiunge la Toscana, con la responsabilità di sovrintendere ai Progetti di Sviluppo Tecnologico nel nodo di Bologna per l’attivazione dell’alta velocità ferroviaria.

Torna a Milano come responsabile della Direzione Commerciale ed Esercizio Rete dell’intera area Nord e poi nel 2012 a Roma va alla Direzione nazionale. Tra i suoi compiti quello di garantire pianificazione, sviluppo, programmazione e regolazione dell’esercizio ferroviario sull’intera rete nazionale, nonché negoziare la vendita delle tracce orarie, per un fatturato di 1.200 milioni di euro, stipulando e gestendo i contratti di utilizzo dell’infrastruttura con le 33 Imprese di Trasporto Ferroviario operanti sulla rete italiana. Nel 2014 passa a Trenitalia come Direttore della Divisione Passeggeri Regionale, struttura centrale da cui dipendono tutte le singole direzioni regionali, che contano oltre 14.500 dipendenti e fanno viaggiare mediamente un milione e mezzo di persone al giorno su oltre 6500 treni. Sotto la sua guida le performance di puntualità e regolarità dei treni regionali italiani raggiungono i migliori standard europei. Sovrintende alla gara per l’acquisto di 500 nuovi treni per i pendolari e prende avvio la loro produzione, siglando nuovi contratti di servizio con le Regioni.

Nel settembre 2017 è nominato amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. E’ inoltre presidente di Trainose (Società di Trasporto ferroviario in Grecia) e Consigliere di Amministrazione di Busitalia e Vice Presidente di Unindustria. Anche lui sarà dunque sul palco del premio Ragusani nel Mondo il 3 agosto in piazza Libertà a Ragusa.