Ragusa sotto la neve. Temperature rigide e fiocchi che imbiancano. Previsioni meteo. VIDEO

Ragusa è stata colta di sorpresa da un’improvvisa nevicata che si è verificata a causa dell’abbassamento delle temperature. Nonostante sia un fenomeno abbastanza raro per la zona, la neve ha iniziato a cadere copiosamente nel tardo pomeriggio di oggi, creando non poche difficoltà alla circolazione stradale e sorprendendo i cittadini.

In generale, questa nevicata improvvisa rappresenta un evento eccezionale per la città di Ragusa e un’occasione per godersi un paesaggio inusuale, ma allo stesso tempo, è importante essere preparati e seguire le indicazioni per evitare situazioni di pericolo.

Tuttavia, gli esperti metereologici avvertono che è probabile che la neve possa cadere ancora nei prossimi giorni, quindi i cittadini sono invitati a prestare attenzione alle previsioni e a seguire le istruzioni delle autorità. Appena qualche settimana fa c’era chi faceva il bagno a mare, avendo potuto godere di un clima mite pur se inusuale. Adesso l’inverno pieno.

PREVISIONI METEO PER LUNEDI’ E MARTEDI’

Secondo ilmeteo.it il freddo ci sarà anche nei prossimi giorni.

Lunedì 23 Gennaio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 2 e 9°C. In particolare avremo nuvolosità innocua al mattino, poche nubi al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 2°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.9, corrispondente a 568W/mq.

Martedì 24 Gennaio: giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperature comprese tra 1 e 10°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità innocua al mattino, pioggia alternata a schiarite durante il resto della giornata. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 1°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1350m alle ore 9 e la quota neve più bassa, 1200m, alle ore 9. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio moderati da Est con intensità tra 14km/h e 19km/h, alla sera moderati da Est-Sud-Est con intensità tra 12km/h e 21km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.7, corrispondente a 546W/mq.