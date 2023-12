Ragusa: si presenta il libro “Sicilia nella storia e nell’arte. Un itinerario breve”, di Giuseppe Nifosì

La presentazione del libro “Sicilia nella storia e nell’arte. Un itinerario breve” di Giuseppe Nifosì, storico dell’arte e dell’architettura, sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della cultura e della storia siciliana. L’evento si terrà il 4 gennaio 2024 presso il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo a via Giacomo Matteotti 61.

IL LIBRO

Il libro propone un viaggio attraverso dieci monumenti che simboleggiano le diverse fasi della storia culturale della Sicilia, presentando anche il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla. L’autore, Giuseppe Nifosì, originario di Ragusa, è noto per il suo impegno nell’insegnamento e nella divulgazione dell’arte e dell’architettura attraverso pubblicazioni, conferenze e lezioni in varie parti d’Italia. È un esperto di didattica della Storia dell’Arte e tiene corsi e incontri di formazione per i docenti. Inoltre, gestisce il blog e il podcast “Arte Svelata”.

All’evento di presentazione del libro dialogherà l’autore Giuseppe Nifosì, moderato dall’assessore Elvira Adamo, che interverrà anche durante la discussione. L’iniziativa si conclude con una visita guidata nel quartiere di San Giovanni, promossa dall’Amministrazione Comunale per promuovere e valorizzare il territorio.

La partecipazione a questo evento potrebbe essere un’opportunità unica per approfondire la cultura, la storia e l’arte della Sicilia, concentrandosi su monumenti significativi e approfondendo la conoscenza del patrimonio architettonico e artistico dell’isola.