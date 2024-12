Ragusa saluta il 2024 in diretta su Rai 1: la bellezza della città protagonista a Uno Mattina

Ragusa si prepara a iniziare il nuovo anno sotto i riflettori nazionali grazie a un prestigioso collegamento in diretta su Rai 1. La nostra meravigliosa città sarà protagonista di tre collegamenti dedicati all’interno della trasmissione “Uno Mattina”, subito dopo il TG1, a partire dalle ore 8:30 del 2 gennaio 2024.

Un inviato Rai, accompagnato dalla troupe, racconterà il fascino e la storia di Ragusa attraverso una diretta televisiva che porterà nelle case di milioni di italiani l’unicità del nostro territorio. Quest’oggi, i sopralluoghi sono stati effettuati con l’assessore ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, per individuare i punti migliori da cui mostrare il cuore pulsante della città.

Un’occasione unica per promuovere la città

Questo evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare Ragusa e far conoscere la sua straordinaria bellezza su scala nazionale. I centri storici di Ragusa Ibla e Ragusa Superiore offriranno uno scenario unico, con i loro vicoli, le chiese barocche e i panorami mozzafiato. La diretta si propone di catturare l’essenza di una città che combina storia, cultura e tradizioni.

“L’attenzione mediatica di Rai 1 è un grande riconoscimento per il nostro territorio,” ha dichiarato l’assessore Giovanni Gurrieri. “Questa diretta non sarà solo un momento di visibilità, ma anche un invito per gli spettatori a venire a scoprire Ragusa di persona. Abbiamo lavorato per rendere questa opportunità un momento speciale per la nostra comunità.”

I tre collegamenti, inseriti all’interno di una delle trasmissioni più seguite del mattino, rappresentano una vetrina straordinaria per il turismo e la cultura locale.

