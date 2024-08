Ladro resta bloccato in ascensore a Ragusa. Denunciato dai Carabinieri, liberato dai Vigili del Fuoco

Ladro maldestro resta bloccato in ascensore ed è stato denunciato. I carabinieri hanno preso un 29enne ragusano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto. Il giovane aveva già dei precedenti simili e ha tentato di intrufolarsi in una lussuosa abitazione nei pressi di viale Europa nel pomeriggio del 13 agosto. Nel tentativo di entrare nella casa, il 29enne ha scelto di utilizzare un montacarichi esterno per raggiungere il piano superiore. Tuttavia, il montacarichi ha subito un malfunzionamento, bloccandosi e intrappolando il ladro al suo interno.

Liberato dai vigili del fuoco

Quando i proprietari sono rientrati, hanno notato la presenza dell’intruso attraverso le pareti trasparenti dell’ascensore e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto. Dopo aver liberato l’uomo, i vigili del fuoco lo hanno consegnato ai militari. Il 29enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria iblea per il reato di tentato furto.

© Riproduzione riservata