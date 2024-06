Ragusa Pride: Lilith Primavera è la testimonial. L’attrice e cantante dice “Amami”. VIDEO

Quest’anno, il Ragusa Pride, giunto alla terza edizione, si terrà il 28 e 29 giugno (giorno della parata) a Marina di Ragusa. L’evento promosso dall’omonimo comitato e da Arcigay Ragusa, patrocinato e sostenuto dal Comune di Ragusa e da vari enti, istituzioni e aziende della provincia, avrà come testimonial Lilith Primavera, un’attrice, cantante e attivista LGBTQ+ di grande talento e carisma.

Chi è Lilith Primavera?

Lilith Primavera è una figura poliedrica nel panorama italiano. Nota al pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva “Le Fate Ignoranti”, diretta da Ferzan Özpetek e disponibile su Disney+, Lilith interpreta Vera, un personaggio che, come lei, è una donna transgender. Nata a Roma, Lilith ha iniziato la sua transizione a 18 anni, affrontando un percorso di accettazione personale e familiare non privo di difficoltà.

In un’intervista del 2020 a Vanity Fair, Lilith ha condiviso dettagli intimi della sua vita, raccontando delle aspettative di genere che la sua famiglia aveva nei suoi confronti e della mancanza di accettazione iniziale. Ha spiegato come, dopo aver perso contatto con sua madre durante l’infanzia, l’ha ritrovata al momento della sua transizione, ricevendo in dono il nome Lilith. Questo nome, importante e simbolico, rappresenta per lei un’eredità e un’identità forte da portare avanti.

Ragusa Pride 2024

Il Ragusa Pride 2024 sarà un evento ricco di incontri e celebrazioni. La serata del 28 giugno inizierà alle 20:30 presso Spuma, Lungomare Andrea Doria 23 a Marina di Ragusa, con l’incontro “PRE – PARAT*”, un’occasione per conoscere Lilith Primavera. Seguirà la proiezione del cortometraggio “PETRICORE”, di cui Lilith è regista e sceneggiatrice. La serata si concluderà con un DJ set Italodisco curato dalla stessa Lilith Primavera, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra arte, musica e attivismo.

La Parata è in programma sabato 29 giugno a Marina di Ragusa

l 29 giugno il programma della parata del Ragusa Pride prevede:

– ore 17.30 – Raduno in Via Portovenere a Marina di Ragusa nell’area delle panchine Rainbow;

– ore 18.00 – Inizio della parata che percorrerà il Lungomare Andrea Doria fino a Piazza Torre;

– ore 21.30 – Festa Finale in Piazza Torre – musica live con la Mazinga Cartoons Band e a seguire DJ Set di Mattia Terranova.

Ragusaoggi è media partner della manifestazione a cui sta dedicando una serie di articoli.

La Carriera di Lilith Primavera

Oltre al successo nella serie “Le Fate Ignoranti”, Lilith Primavera è una voce importante nel panorama musicale e un’attivista instancabile per i diritti della comunità LGBTQ+. La sua presenza al Ragusa Pride non solo arricchisce l’evento con la sua energia e il suo talento, ma rappresenta anche un messaggio potente di inclusività e accettazione.

Nel corso degli anni, Lilith ha condiviso la sua storia con coraggio, diventando un simbolo di resilienza e di autenticità. La sua esperienza di vita, segnata dalla ricerca di sé stessa e dall’affermazione della propria identità, risuona con molti e ispira chi lotta per l’uguaglianza e la visibilità delle persone transgender.

GUARDA UNO DEI VIDEO DI LILITH PRIVAMERA

