Ragusa Pride: i “papà per scelta” saranno i testimonial dell’edizione 2023

Il Ragusa Pride 2023 ha annunciato i suoi testimonial ufficiali, la cui presenza sarà fondamentale per promuovere il tema dell’inclusione e della diversità. Quest’anno la scelta è caduta sui “papà per scelta”, la famiglia composta da Cristian e Carlo, papà di due gemellini e che raccontano la loro quotidianità genitoriale attraverso il loro blog.

Il Ragusa Pride 2023 ha come claim “Differenze, Unicità, Bellezza” e vuole promuovere un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione. L’evento è organizzato da diverse associazioni locali tra cui Agedo Ragusa, Arcigay Ragusa, Katastolè Prospettive e UAAR Ragusa, che da mesi stanno lavorando al fine di creare una rete sicura sul territorio, fatta di persone e luoghi che accolgono e non discriminano tutte le diversità ed unicità.

La scelta dei “papà per scelta” come testimonial rappresenta un importante passo avanti nella battaglia per i diritti delle famiglie arcobaleno, che spesso sono ancora vittime di pregiudizi e attacchi da parte del governo. La loro presenza al Ragusa Pride 2023 rappresenta un importante segnale di apertura e inclusione, e permetterà di riflettere sulle storie fatte di amore, consapevolezza e ostacoli ancora da superare.

Cristian e Carlo, i papà di due splendidi gemellini, raccontano la loro quotidianità genitoriale attraverso il loro blog, rispondendo ai pregiudizi con ironia e coinvolgendo il pubblico con le loro storie.

Il Ragusa Pride 2023 si terrà il 29 e 30 giugno a Ragusa e il 1° luglio a Marina di Ragusa, con la parata finale. Sarà un’occasione importante per celebrare la comunità LGBTQIA+ e per promuovere un messaggio di uguaglianza e rispetto. Inoltre, saranno organizzati numerosi appuntamenti in giro per la provincia durante il mese di giugno, in occasione del Pride Month, che saranno pubblicizzati sui canali social di Ragusa Pride.

Il Ragusa Pride 2023 rappresenta un importante momento di riflessione e di celebrazione della comunità LGBTQIA+. La scelta dei “papà per scelta” come testimonial è un passo avanti nella battaglia per i diritti delle famiglie arcobaleno e rappresenta un importante esempio di inclusione e apertura.