Ragusa: piace molto la wacky races, la gara di auto a propulsione umana

Piace molto la Wacky Races, uno degli eventi organizzato in occasione di “Platani in festa”. L’evento ha richiamato moltissime persone ed è stato un ottimo successo. “Platani in festa” è stata una serata animata con artisti di strada, degustazioni, musica, arte e spettacoli teatrali. La partecipazione di migliaia di persone dimostra l’interesse e l’entusiasmo della comunità locale per questo tipo di eventi che promuovono valori sani e offrono momenti di spensieratezza.

LA WACKY RACES

La terza edizione della Wacky races, una gara con motori a propulsione umana, è stata un altro momento emozionante che ha visto la partecipazione di circa duemila persone. L’evento ha premiato il gruppo Camurria di Comiso e ha riconosciuto il premio creatività al gruppo Flintstones di Ragusa.

Il parroco don Marco Diara e tutti i membri della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù meritano un plauso per il loro impegno e successo nell’organizzare queste iniziative. Nonostante le incertezze iniziali e le sfide organizzative, hanno ottenuto una risposta molto positiva dalla comunità. La partecipazione entusiastica del pubblico è stata un incoraggiamento per tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile l’evento.