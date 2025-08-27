Ragusa, maxi-intervento di disinfestazione: date, zone interessate e consigli ai cittadini

Il Comune di Ragusa ha annunciato un’importante operazione di disinfestazione straordinaria che interesserà l’intero territorio ibleo nei giorni 2, 3 e 4 settembre 2025.

L’intervento sarà eseguito dall’ATI Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., Ciclat e IGM, con l’obiettivo di garantire igiene e sicurezza ambientale in tutte le principali aree urbane e rurali.

Le raccomandazioni ai cittadini

Durante le operazioni, che si svolgeranno in orario notturno dalle ore 01.00, l’amministrazione comunale raccomanda di: chiudere porte, finestre e imposte, non esporre alimenti, piante e biancheria all’esterno, prestare attenzione alla presenza dei mezzi operativi.

Il calendario degli interventi

2 settembre 2025 – dalle ore 01.00

Zone interessate: Ibla, San Giacomo, contrade di recupero edilizio, Tre Casuzze, Conservatore, Cilone, Villaggio Monachella, Nunziata, Cisternazzi, Puntarazzi, Gilestra, Cimillà, Pozzillo, Poggio del Sole, Serralinena, Pianetti, Bruscè, Selvaggio, Viale Europa, mercati e aree verdi come Largo San Paolo, vallata Santa Domenica e vallata Modica.

3 settembre 2025 – dalle ore 01.00

Zone interessate: Marina di Ragusa e zone esterne, Passo Marinaro, Punta Braccetto, Castello di Donnafugata, Castellana Vecchia e Nuova, Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Gaddimeli, villaggi residenziali (Camemi, Orchidea, Primavera, Villaggio 2000, Santa Maria degli Angeli), contrade Mangiabove, Cerasa, Palazzo, Fontana Nuova.

4 settembre 2025 – dalle ore 01.00

Zone interessate: centro urbano di Ragusa, delimitato da Via Natalelli, Via Roma, Piazza Libertà, Viale Sicilia, Ospedale, Cimitero, Via Risorgimento, Piazza Cappuccini, Corso Italia, Viale Europa, Via Odierna, Via Paestum, Sacra Famiglia, Campo Boario, Piazza Don Luigi Sturzo, Viale dei Platani, Archimede, Selvaggio, C.da Palazzo Uccello.

Un’azione di prevenzione sanitaria

Il Comune di Ragusa sottolinea che l’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione sanitaria e ambientale, finalizzato a ridurre la presenza di insetti infestanti e a tutelare la salute pubblica.

