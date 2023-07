Ragusa: l’ex via 517 sarà intitolata allo storico Eugenio Sortino Trono

L’ ex via 517, la strada che conduce dall’ospedale Maria Paternò Arezzo al piazzale del cimitero di Ragusa Ibla, sarà intitolata a Eugenio Sortino Trono, storico ragusano vissuto tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Eugenio Sortino Trono, nato nel 1865 e morto nel 1948, è stato autore di numerose pubblicazioni tutt’ora utilizzate per documentare la storia di Ragusa con le quali ha tramandato da una generazione all’altra tradizioni e valori della sua terra.

LE PUBBLICAZIONI

Delle sue pubblicazioni si ricordano “I conti di Ragusa e della contea di Modica”, “Il conte Goffredo di Ragusa”, “Il sovrano militare Ordine gerosolimitano e la commenda Modica-Randazzo”, “Ragusa Ibla Sacra” e “Nobiliario di Ragusa”. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani, martedì 18 luglio, alle 18.30.