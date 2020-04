Ragusa: il 28 aprile disagi nel servizio di distribuzione idrica in diverse zone per lavori - Ragusa Oggi

Ragusa: il 28 aprile disagi nel servizio di distribuzione idrica in diverse zone per lavori

Condividi su:

L’Ufficio idrico comunale rende noto che martedì 28 aprile prossimo, dalle ore 8 alle ore 18 circa, per lavori di manutenzione programmati presso la cabina elettrica di contrada Arancelli che alimenta l’impianto di sollevamento San Leonardo, ci sarà uno stacco dell’energia elettrica,

Per questo motivo si prevedono disservizi nel servizio di distribuzione idrica delle seguenti zone:

– Zona San Luigi (viale delle Americhe, via Quasimodo, via Togliatti, via sant’Agostino, via Montale, via Ett. Fieramosca, via Bartolomeo Colleoni, via Pertini, Via Saragat, via G. Falcone, via Dierna, viale Europa, via Ugo La Malfa, via Plebiscito, via Archimede, via San Luigi, corso Vittorio Veneto, via dell’Ulivo, via dei Mirti, via Basilicata, via Monti Iblei, via delle Madonie, via G. Nicastro, via Failla, via A. Moro, via E. Ferrari, via A. De Gaspari, via Gen. Cadorna e vie limitrofe;

– Zona Salesiani (corso Italia, via Gagini, via M. Buonarroti, via G.B. Odierna, via F. Turati, Via Gen. Scrofani, via M. Schininà, via P.L. Spatafora, Via F. Schninà e vie limitrofe);

-Zona Centro (via G.Verga, Via C. Moltisanti, via E. Elia, via Garibaldi, via M. Leggio, Via Roma, via G.Matteotti, Via M. Rapisardi e vie limitrofe;

-Zona Bruscè ( Via Psaumida, via Paestum, via Berlinguer, via don Mattia Nobile, via Solunto, via Cupoletti, via Gorgia, via P. Nenni, via Cartia, via Asia, Via Bulgaria, via Ramelli, contrade Puntarazzi e Cisternazzi, via A. Sordi, Via A. De Curtis, Piazza Magnani, via Australia e vie limitrofe)

Lo stesso ufficio precisa che tali disservizi si protrarranno anche nelle due giornate successive ai lavori programmati.