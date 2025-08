Ragusa Ibla si trasforma in galleria a cielo aperto: al via la 13ª edizione del Ragusa Foto Festival

Un intero quartiere barocco che diventa galleria d’arte contemporanea: dal 28 agosto al 28 settembre, Ragusa Ibla ospita la tredicesima edizione del Ragusa Foto Festival, primo evento in Sicilia di respiro internazionale dedicato alla fotografia contemporanea. Un dialogo tra la bellezza architettonica del Val di Noto e i linguaggi visivi più attuali, dove ogni scorcio si fa spazio espositivo.

Ideata e diretta dalla giornalista e ricercatrice sociale Stefania Paxhia, la rassegna – patrocinata dalla Commissione Italiana UNESCO – si conferma punto di riferimento per la valorizzazione di giovani talenti e la promozione della cultura fotografica. La direzione artistica è affidata a Massimo Siragusa, fotografo di fama e docente.

Tema di quest’anno: “Oltre l’apparenza”. Un invito a guardare oltre la superficie, reso visibile dalle opere di artisti internazionali come Jessica Backhaus, Stefano De Luigi, Charles Fréger, Maria Lax, Maud Rallière, Alessia Rollo, Johannes Seyerlein e Cristina Vatielli. Tra i progetti più attesi, quello dell’artista in residenza Francesca Todde, sostenuto dalla Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Il Festival prenderà il via con quattro giornate inaugurali – dal 28 al 31 agosto – dense di incontri, talk, letture portfolio, workshop, visite guidate e presentazioni. Oltre 40 autori esposti, provenienti da tutto il mondo, animeranno i palazzi storici di Ibla – come Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, l’Auditorium San Vincenzo Ferreri – ma anche luoghi del quotidiano come il Giardino Ibleo, quartier generale della manifestazione.

Tra i lavori in mostra anche il corto “Compagni di Viaggio” diretto da Sara De Martino e prodotto da Fondazione Con il Sud, e un progetto interdisciplinare degli studenti dello IED Roma, frutto della collaborazione con il Festival.

Grande attesa per la mostra dei vincitori delle due call internazionali – una dedicata alla fotografia analogica (realizzata con Analog Milano), l’altra al Circuito OFF, curato da Alfredo Corrao ed Emanuela Alfano con il Circolo Fotografico ASA 25 di Vittoria. Le selezioni hanno raccolto oltre 250 candidature per la sezione analogica e 625 immagini da 148 partecipanti per il Circuito OFF, segno della crescente rilevanza internazionale della rassegna.

Tra gli artisti selezionati: Andrew Rovenko, Danae Panagiotidi, Melisa Oechsle, O’Shaughnessy Francis, Cataldo – De Marzo, e i finalisti Flora Mariniello (vincitrice del premio Miglior Portfolio 2024) e Antonello Ferrara (menzione speciale).

