“Ragusa è meglio di Helsinki”. La risposta di Cesare Ammendola alla madre finlandese che ha bacchettato la scuola italiana. VIDEO

Ha creato molto dibattito la storia della mamma finladese che ha lasciato Siracusa per andare in Spagna perchè ritiene che le scuole frequentate in Sicilia da due dei suoi quattro figli non siano all’altezza del loro compito educativo.

Eline Mattsson, finlandese di 42 anni che lo scorso agosto si è trasferita nell’Isola con la famiglia, ha reso nota la vicenda inviando una lettera al sito “Siracusa news”, dicendo tra l’altro che il suo bambino di sei anni le avrebbe detto: “Mamma, urlano e picchiano sul tavolo”; mentre il figlio di 14 lamenta di conoscere l’inglese “meglio dell’insegnante di inglese”.

Oggi, lo psicologo Cesare Ammedola, che tiene una rubrica settimanale su RagusaOggi, ha deciso di rispondere punto per punto, con un pizzico di ironia che da sempre lo contraddistingue, alle “rimostranze” della mamma finlandese con un video.