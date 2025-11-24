Ragusa: concorso pubblico per 12 Agenti di Polizia Provinciale

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 12 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Provinciale (Area degli Istruttori, ex categoria C1). Le assunzioni saranno distribuite tra il 2025 e il 2027, con possibilità di variazioni in base alla programmazione dell’Ente.

Il bando sarà pubblicato il 28 novembre 2025, e le candidature dovranno essere inviate entro il 29 dicembre 2025, ore 23:59, esclusivamente tramite il Portale InPA. Tutte le comunicazioni ufficiali saranno consultabili anche sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Requisiti e criteri di partecipazione

Possono partecipare i candidati che rispettano i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana, età compresa tra 18 e 40 anni, diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente di guida A e B (è possibile conseguire la patente A entro quattro mesi dall’assunzione), idoneità psico-fisica al porto d’armi e alle funzioni di pubblica sicurezza, assenza di impedimenti di legge.

Sono previste riserve di legge per volontari delle Forze Armate e operatori del Servizio Civile.

Mansioni e responsabilità

Il ruolo prevede lo svolgimento di funzioni operative di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, con attività su turni anche festivi e notturni, richiedendo adeguate competenze tecniche, fisiche e professionali.

Prospettive future

Il concorso fa parte del Piano triennale del fabbisogno del personale e ulteriori bandi per la copertura di diversi profili saranno pubblicati entro la fine dell’anno, offrendo nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico sul territorio provinciale.

© Riproduzione riservata