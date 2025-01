Ragusa: concerto per il Giorno della Memoria con il duo RomAnce

Sabato 25 gennaio alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa sarà teatro di un evento musicale straordinario: “Shoah: Concerto per il Giorno della Memoria”, parte della 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”.

Un omaggio musicale alla memoria

Protagonista della serata sarà il duo RomAnce, composto da Emanuele S. Anzalone (clarinetto) e Mario Romeo (fisarmonica). Il programma prevede un viaggio musicale che intreccia melodie Klezmer della tradizione yiddish e opere di compositori di origine ebraica, la cui arte fu perseguitata dal regime nazista. Con sensibilità e maestria, il duo evocherà storie di dolore e resistenza, dimostrando il potere universale della musica nel preservare la memoria.

La data e il suo significato

Il concerto si colloca nelle vicinanze del “Giorno della Memoria”, che si celebra il 27 gennaio in ricordo dell’apertura dei cancelli di Auschwitz nel 1945. La musica si fa qui portavoce della memoria collettiva, invitando alla riflessione sulle tragedie dell’Olocausto e sull’importanza di educare le nuove generazioni alla consapevolezza storica.

Diana Nocchiero, direttrice artistica di “Melodica”, sottolinea:

“La musica va oltre le parole, toccando le corde più profonde dell’animo. Questo concerto non è solo un momento artistico, ma anche un’occasione per riflettere e ricordare ciò che non deve mai essere dimenticato.”

Gli artisti

Emanuele S. Anzalone, clarinettista di fama, è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso importanti istituzioni come l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia S. Cecilia di Roma. Con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, ha una vasta esperienza sia come solista che come insegnante.

Mario Romeo, fisarmonicista di spicco, si è formato al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, diplomandosi con lode e menzione d’onore. Con una carriera internazionale, ha calcato prestigiosi palcoscenici, tra cui la Ny Hall della Royal Academy di Copenaghen.

© Riproduzione riservata