Ragusa: cittadino di origine marocchina denunciato per tentato furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Un giovane marocchino di 24 anni è stato denunciato per tentato furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un dipendente della Prefettura, che aveva sentito rumori sospetti provenienti dalla Galleria Maione. Il 24enne aveva tentato di infrangere una vetrata con un grosso masso per entrare nella galleria.

Il giovane si era nascosto in un parcheggio sotterraneo

Grazie alla rapida descrizione fornita dai testimoni, i Carabinieri sono riusciti a localizzare il giovane, che si era nascosto sotto un’autovettura in un parcheggio sotterraneo. Durante l’arresto, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo i militari con calci e spintoni. Successivamente identificato, è emerso che era già sottoposto a un provvedimento di libertà vigilata. Ora dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, tentato furto e violazione delle disposizioni legali.

