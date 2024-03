Ragusa-Catania, pubblicata in gazzetta la delibera del Cipess. Il progetto ora può essere approvato dal Cda Anas e dal commissario Musumeci

È stata pubblicata l’1 marzo 2022 nella Gazzetta Ufficiale la delibera Cipess n.67 del 3 novembre 2021 – registrata alla Corte dei Conti l’8 febbraio 2022 – che prevede la: “Riprogrammazione del Poc (Programma Operativo Complementare) 2014/2020” della Regione Siciliana.



Ciò ha permesso alla Regione una rilettura delle risorse 14/20 più coerente con le priorità regionali ed in particolare per le infrastrutture come la Rg-Ct inserita nell’ Accordo di Programma Quadro, in linea con la progettualità strategica regionale del ciclo comunitario che ha risorse che si integrano con la programmazione 2021/2027.



Ora il progetto esecutivo può essere approvato dal CdA Anas e dal commissario (presidente Musumeci) per passare alla fase della consegna/apertura dei cantieri e la fine dei lavori nei tempi dovuti.

Come cita la stessa delibera Cipess “…in considerazione dei tempi medi di realizzazione relativi alle grandi opere infrastrutturali nel settore stradale (15,8 anni per i progetti del valore di oltre 100 milioni di euro)” lo sforzo che si richiede è la garanzia di rispettare il cronoprogramma procedurale e fisico in considerazione del rispetto dei criteri di spesa che prevedono termini perentori.



La data di conclusione delle operazioni finanziate con questo rimodulato Poc relativi alla programmazione 14/20 è fissata al 31 dicembre 2025.

Così ha commentato il comitato per la realizzazione della Ragusa-Catania:

“Come constatiamo da quasi 5 lustri (ad esempio per la Rg-Ct) i tempi per superare le fasi preparatorie sono stati più che “consumati” (per usare un eufemismo); oramai definiti i “tempi di traghettamento” tra fase progettuale all’inizio della effettiva realizzazione di fatto, ora si deve dimostrare una sostanziale compatibilità dei tempi di attuazione dell’opera con i periodi di programmazione.

NOI ABBIAMO GIA’ DATO e dobbiamo passare alla fase realizzativa nei tempi previsti!

Il cronoprogramma, ufficialmente depositato, ad oggi, prevede l’ultimazione di questi ultimi passaggi essendo alla fase finale n. 3, delle 4 programmate:

Redazione/approvazione progetto esecutivo e procedure per appalto – usufruendo dei poteri del Commissario – (prevista chiusura entro giugno 2022)

Consegna lavori (con previsione periodo di inizio giugno 2022 con fine entro giugno 2023)

La nostra attività di verifica, monitoraggio e stimolo continua”.

