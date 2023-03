Ragusa: bene confiscato alla mafia diventa casa popolare

Un immobile confiscato alla mafia nel comune di Ragusa è diventato una palazzina in cui sono state realizzate sette unità abitative di diverse tipologie e saranno assegnati in base ai componenti il nucleo familiare che le andrà a occupare. La consegna dei lavori sarà effettuata giovedì 6 aprile alle 11. L’immobile in questione si trova in via IV novembre.

UN BENE CONFISCATO DIVENTA UN IMMOBILE POPOLARE



L’intervento è stato finanziato con fondi europei per un importo di 500.000 euro. Gli alloggi realizzati, di edilizia popolare, potranno ospitare famiglie che ne avranno diritto secondo i canoni previsti dalla legge.

Sono in corso altri lavori di recupero di immobili confiscati alla malavita e assegnati al Comune, dei quali già alcuni in fase di completamento.