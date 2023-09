Ragusa: beccato mentre tenta di rubare in un appartamento, arrestato cittadino marocchino

E’ stato arrestato dai carabinieri di Ragusa un cittadino marocchino di 24 nni accusato del reato di tentato furto in abitazione, porto ingiustificato di un coltello e inosservanza del provvedimento di espulsione.

A seguito ad una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di una vicina di casa, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione del centro storico. All’arrivo, hanno scoperto un uomo nella camera da letto intento a cercare nell’armadio.

AVEVA UN COLTELLO NEGLI SLIP

L’uomo è stato immediatamente bloccato e controllato. Non aveva documenti di identificazione con sé, ma durante la perquisizione è stato scoperto che aveva nascosto un coltello a serramanico negli slip, che è stato prontamente sequestrato. Successivamente, quando è stato portato in caserma per l’identificazione, è emerso che il ventiquattrenne era oggetto di due provvedimenti di espulsione, uno emesso dalla Questura di Ragusa e l’altro dalla Questura di Novara.

E’ stato arrestato per tentato furto aggravato, denunciato per il reato di porto ingiustificato di coltello e inosservanza del provvedimento di espulsione, ed è stato poi portato in carcere così come disposto dall’Autorità giudiziaria.