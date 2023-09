Raggiungere altezze solari: la rivoluzione delle piattaforme aeree nella cura dei pannelli fotovoltaici

Negli ultimi anni è diventato sempre più comune vedere i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici o dei fabbricati.

Il tema delle energie rinnovabili, strettamente legato alla sostenibilità ambientale, si interseca con l’aumento dei costi delle utenze derivato dalla recente crisi energetica.

Il fotovoltaico rappresenta così una valida fonte di energia alternativa per famiglie ed aziende e nel nostro paese sono disponibili alcuni bonus dedicati.

Con l’aggiornamento della Legge di bilancio sono stati prorogati i termini per il Bonus Fotovoltaico 2023. Con questo nome si intendono quattro differenti misure che consentono di risparmiare sia nell’acquisto che nell’utilizzo dei pannelli.

Nello specifico queste sono il Bonus accumulo fotovoltaico 2023, il Bonus ristrutturazione, il Superbonus e l’IVA Agevolata.

L’installazione e la manutenzione dei pannelli fotovoltaici sui tetti sono due situazioni in cui serve una piattaforma aerea.

Per lavorare in altezza sui tetti è fondamentale avere un accesso sicuro in quota e queste macchine per il sollevamento rappresentano la soluzione ideale.

Quando si lavora in quota è molto importante utilizzare i corretti dispositivi di protezione, in particolare l’imbracatura con la cordicella di sicurezza. Assicurarsi ai punti di ancoraggio, sia sulla cesta della piattaforma aerea che alla linea vita presente sul tetto, consente di operare nelle migliori condizioni di sicurezza e di diminuire il rischio di incidenti.

Per installare i pannelli fotovoltaici è necessario portare in quota sia il pannello stesso e i suoi supporti sia gli operatori e i loro attrezzi.

Nel caso di ristrutturazioni l’accesso è più agile grazie ai ponteggi che circondano l’edificio mentre si rende indispensabile una piattaforma aerea se i lavori riguardano solo l’installazione dei pannelli.

Tra le diverse tipologie di piattaforma aerea sono due quelle più utilizzate per lavori di questo tipo: le piattaforme autocarrate e le semoventi articolate.

L’autocarrata, che è la versione di piattaforma più noleggiata in Italia, è caratterizzata da un braccio articolato dotato di cesta installato direttamente su un autocarro.

Questa particolare conformazione consente all’operatore di circolare su strada, normalmente con la patente di tipo B, e di guidare la piattaforma noleggiata fino al punto in cui deve operare.

Se gli spazi di manovra sono abbastanza ampi la piattaforma autocarrata è il mezzo ideale per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

L’altro tipo di piattaforma maggiormente impiegata per lavori di questo tipo è la semovente articolata. Generalmente alimentata in elettrico questa piattaforma ha una struttura che prevede un braccio articolato con cesta installato su di un carro mobile. Le dimensioni compatte del carro permettono all’operatore di manovrare la piattaforma direttamente dalla cesta evitando sia gli ostacoli a terra che quelli aerei, come cavi o rami.

Non potendo circolare su strada si ricorre al noleggio di piattaforme articolate quando c’è bisogno di operare in spazi stretti oppure dove l’ingombro deve essere ridotto al minimo, come potrebbero essere i centri città o i centri commerciali.

Per poter avere il massimo rendimento dai pannelli fotovoltaici è importante che questi siano mantenuti nelle migliori condizioni possibile.

I pannelli di recente fabbricazione necessitano di poche operazioni di manutenzione ma è indispensabile che questi siano puliti per poter rendere al meglio.

In genere sono gli agenti atmosferici, in primis la pioggia, a tenere pulita la superficie fotovoltaica ma talvolta questa non è sufficiente.

Polvere, foglie, pollini ed escrementi possono infatti resistere alla pioggia mentre nelle grandi città un altro nemico da combattere è l’inquinamento atmosferico.

È pertanto consigliato prendersi cura dei propri pannelli ed effettuare una pulizia approfondita almeno una volta all’anno. Noleggiando una piattaforma aerea si ha un accesso facile e sicuro alla porzione di tetto in cui sono installati i pannelli.

Nella pulizia dei pannelli fotovoltaici è importante evitare di utilizzare attrezzature di lavaggio a pressione e detergenti aggressivi che potrebbero compromettere l’integrità della superficie.

Nella maggior parte dei casi sono sufficienti acqua e spazzole morbide per eliminare la sporcizia dalla superficie e dalla struttura ed assicurare una buona pulizia del pannello.

Queste operazioni di pulizia periodica contribuiscono a blocchi o guasti dei pannelli, il cui ripristino talvolta può essere anche piuttosto oneroso.

Se è vero che la pulizia dei pannelli può essere svolta anche in autonomia è comunque consigliato che questa sia effettuata da uno specialista che ha maggiore destrezza nelle operazioni in quota e sa quali sono gli attrezzi ed i prodotti da utilizzare.

Con la crescente diffusione dei pannelli fotovoltaici è aumentata anche la richiesta a noleggio di piattaforme aeree per poterli installare e per la loro cura in totale sicurezza.

Noleggiare una piattaforma non significa solo avere a disposizione un macchinario che consente un accesso sicure e agevole all’area di lavoro, ma permette di sfruttare anche tutti i servizi che caratterizzano il noleggio.

In questa pratica rientra infatti la consulenza del personale dell’azienda di noleggio, che potrà consigliare il cliente sul modello di piattaforma più adatto al lavoro da svolgere in base all’area e all’altezza di lavoro.

Il centro noleggio può consegnare la piattaforma aerea direttamente sul posto, senza che sia il cliente ad organizzare il trasporto, e lo affianca durante tutto il periodo di noleggio.

Potrebbero infatti verificarsi malfunzionamenti o guasti alla piattaforma, nonostante su tutte le macchine a noleggio venga effettuata l’opportuna manutenzione. In questo caso un tecnico del centro noleggio si adopera per ripristinare la macchina e permettere al cliente di riprendere il proprio lavoro.

Ricorrere al noleggio di piattaforme aeree è quindi una scelta strategica per il cliente che vuole disporre di un macchinario professionale ed essere supportato da un professionista del settore per potersi concentrare solo sul suo lavoro.