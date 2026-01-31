Raggiro online da 1.200 euro, la nuova frontiere delle truffe in Sicilia. La denuncia del Codacons

Il Codacons lancia l’allarme dopo la denuncia di una donna siciliana vittima di una truffa telefonica particolarmente elaborata. La vittima, che svolge lavori di pulizia domestica, racconta di essere stata contattata nei giorni scorsi da una donna che si presentava come “Stella”, che le comunicava l’esistenza di una presunta somma di denaro a suo favore da “scongelare” tramite una piattaforma digitale simile a Coinbase.

Per rendere disponibile l’importo, le veniva richiesto un versamento iniziale di 200 euro, che la donna ha effettuato confidando nella veridicità dell’offerta. Nei giorni successivi, un secondo soggetto, presentatosi come “Alessio Delongis”, la ha sollecitata a inviare altri bonifici da 500 euro ciascuno, portando il totale a 1.200 euro.

Nonostante ciò, le richieste non si fermavano: i truffatori hanno iniziato a pressare la donna psicologicamente, chiedendo ulteriori 3.000 euro e invitandola a vendere la propria abitazione pur di reperire il denaro. Solo a quel punto la vittima ha compreso di essere caduta in un raggiro e ha contattato l’assistenza della piattaforma digitale, ricevendo il blocco del proprio account per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti.

Secondo la vittima, i truffatori non parlavano un italiano fluente e presentavano accento straniero. Codacons evidenzia come questo tipo di raggiro sia in aumento, sfruttando nomi e marchi reali per indurre fiducia e colpire soprattutto persone economicamente più vulnerabili.

L’associazione ha già provveduto a presentare esposto alle autorità competenti, fornendo documentazione di screenshot, email e conversazioni che potrebbero far luce sui flussi finanziari verso conti esteri.

Il Codacons invita tutti i cittadini a non effettuare mai pagamenti su richiesta di sconosciuti, a diffidare di telefonate o comunicazioni che promettono guadagni facili e a segnalare immediatamente ogni episodio sospetto alle autorità o all’associazione tramite sportellocodacons@gmail.com o WhatsApp al 3715201706.

© Riproduzione riservata