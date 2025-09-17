Racconti e foto di Mario Benenati nel giardino di Palazzo Mormino a Donnalucata

E’ l’ultimo appuntamento di tre serate, a partire dalle 20.30, che stanno richiamando l’attenzione e la curiostià di tante persone. Un fine estate che porta in India, nello stato del Nagaland con l’ultimo racconto di “Invito al Viaggio”. Stavolta con l’Estremo oriente dell’India dall’Assam, all’Arunachal Pradesh, al Nagaland dove tra vallate lussureggianti e incontaminate vivono decine di gruppi etnici particolarissimi: dagli Apatani noti per i piattelli nasali ai Konyak, ultimi tagliatori di teste. Si potranno anche conoscere i momenti spettacolari dell’Hornbill Fest con le esibizioni di decine di etnie indiane che con addosso i loro costumi danno saggio delle loro abilità. Un viaggio fuori dai circuiti turistici per scoprire e meditare. Organizzazione è dell’associazione “Il Molo” di Donnalucata.

