“Raccontami di Te…”: torna al Castello di Donnafugata la magia delle emozioni in arte

Torna con una veste ancora più coinvolgente “Raccontami di Te…”, l’evento che da quattro anni anima il suggestivo Castello di Donnafugata, trasformandolo in un palcoscenico dell’anima. L’appuntamento è per la sera del 23 agosto 2025, quando il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza immersiva fatta di parole, colori, musica, teatro e memoria condivisa.

Organizzata dall’associazione culturale Malia, l’iniziativa si svolgerà quest’anno in uno spazio più ampio all’interno del parco monumentale, pensato per accogliere un numero crescente di spettatori e offrire nuove prospettive artistiche.

“Raccontami di Te…” nasce dall’idea di Debhorah Di Rosa e Salvo Garipoli, con l’intento di dare voce a emozioni autentiche e a ricordi che meritano di essere custoditi e condivisi.

«Ciascuno di noi – spiegano gli ideatori – porta nel cuore il ricordo di una persona speciale: un bene prezioso che vorremmo non perdere mai. Il progetto nasce proprio dalla volontà di dare sostanza a queste emozioni, sentirle e renderle immortali, attraverso il potere magico delle parole e dei colori».

La manifestazione vedrà la partecipazione di scrittori, pittori e musicisti, ma anche di attrici e stilisti, per un’alchimia di linguaggi che si incontrano e si fondono sotto le stelle. Tra gli ospiti più attesi, Salvatore Battaglia, Presidente dell’Accademia delle Prefi, che porterà il suo contributo fatto di sensibilità e competenza.

A dare voce ai racconti sarà Giulia Guastella, attrice e autrice teatrale nota per i suoi lavori intensi e premiati come Idonea ma non ammessa, Artemisia, la pittora (vincitore del premio Giulietta Masina), e Il modo giusto (per sbagliare), portato in scena allo Zelig di Milano. La sua interpretazione darà corpo e anima ai testi raccolti e selezionati per questa nuova edizione.

Tra i racconti protagonisti dell’edizione 2025, spicca “Un ricordo… una serata di maggio in compagnia di mio nonno Turiddu”: una storia semplice e intensa, ambientata in una Sicilia d’altri tempi, quando bastava uno sguardo per capirsi. Il racconto è stato affidato a Ilenia Madaro, artista visiva che ne ha realizzato un quadro ispirato alle immagini evocate dalle parole. Un passaggio di testimone tra scrittura e pittura, tra parola e visione.

Ma quest’anno ci sarà anche una nuova forma d’arte a impreziosire la serata: la moda. Sul palco del Castello sfileranno le creazioni originali di Mariella D’Angelo, stilista che unisce la tradizione siciliana alla modernità in una collezione evocativa, capace di “vestire” i ricordi e di trasformarli in meraviglia.

“Raccontami di Te…” è un viaggio condiviso nella memoria, dove ogni storia diventa arte, ogni ricordo trova voce, ogni emozione si fa eterna. Come accaduto nelle edizioni precedenti, anche quest’anno il tramonto al Castello sarà solo l’inizio di una notte capace di toccare il cuore di tutti.

L’appuntamento è per sabato 23 agosto 2025 al Castello di Donnafugata.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

