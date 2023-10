Questo sabato a Ragusa la Notte Bianca “Il cammino dell’arte”. Ecco il programma completo



Quasi tutto pronto per la notte bianca “Il Cammino dell’Arte” che si terrà nei due centri storici di Ragusa domani, sabato 21 ottobre.

Un evento ricco di tappe, da piazza San Giovanni ai Giardini Iblei, che vede il coinvolgimento di numerosi artisti e anche momenti culturali più tradizionali come la visita guidata al Museo Archeologico di Ragusa e la visita turistica della città con una guida specializzata.

“Questa iniziativa con eventi diffusi – spiega Ciccio Barone, responsabile eventi per la ProLoco di Ragusa – nasce proprio con l’intento far vivere le piazze e i vicoli più suggestivi della città con le esibizioni di artisti locali che meritano di essere apprezzati, con uno sguardo alla tradizione siciliana (non a caso tra gli eventi ci sono anche dei momenti dedicati ai poeti siciliani e a Pirandello). In questi giorni abbiamo potuto constatare l’interesse di tanti forestieri che domani saranno a Ragusa proprio per questa notte bianca e ciò ci inorgoglisce, soprattutto se si considera che si tratta di un evento con oltre 50 artisti organizzato con un contributo pubblico di appena 6mila euro da parte del Consiglio di Presidenza dell’ARS e per questo ci tengo a ringraziare ancora una volta l’on. Nello Dipasquale che ha voluto credere nel progetto. Rivolgiamo il nostro ringraziamento anche a tutti gli sponsor e al Comune di Ragusa che ha concesso il patrocinio gratuito riconoscendo la valenza dell’iniziativa”.

“Come già preannunciato – aggiunge Barone – ci piacerebbe che questo diventasse un appuntamento fisso nei miti autunni ragusani per gli anni a venire e già stiamo lavorando su questa idea e su altre iniziative da offrire alla città”.

Ecco, di seguito, il dettagliato programma dell’evento:

– Dalle ore 20, con partenza da piazza San Giovanni e arrivo in via Roma attraversando diverse strade di Ragusa superiore, si terrà una Sfilata Equestre a cura di diverse scuderie ragusane.

– In via Roma, dalle 22 alle 00.30, si esibirà il gruppo Radio Freccia, tribute band di Ligabue.

– In via Roma, dalle 22 alle 00.30, esibizione del gruppo Danny e Small Combo.

– Alle 20 e fino alle 22, sarà possibile visitare il Museo Archeologico accompagnati dall’archeologo Giovanni Distefano.

– Dalle ore 21, con partenza dall’Ufficio Turistico del Comune in piazza San Giovanni, inizierà la visita turistica dei due centri storici con una guida autorizzata.

– A partire dalle 21.30, lungo il percorso che collega Piazza San Giovanni a Ibla fino a piazza Repubblica, attraverso le scale di Santa Maria, sono previste sei location dove gli attori della “Bottega dell’Arte” reciteranno testi e poesie di autori siciliani.

– Sul sagrato di Santa Maria delle Scale si esibirà il violinista Daniele Ricca, dalle ore 21.30.

– A partire dalle 20.30, presso Salita Specula, gli attori della compagnia Godot si esibiranno in uno spettacolo dedicato a Luigi Pirandello, con tre repliche spostandosi fino Largo Floridia, Via S. Nicosia e Salita Erbe.

– In piazza Pola, alle ore 2,1 si terrà uno spettacolo di danza moderna a cura della Scuola Progetto Danza.

– Nell’edificio comunale di piazza Pola sarà allestita una mostra fotografica sul tema dell’integrazione a cura di Barbara Vicari, visitabile dalle ore 20.

– In piazza Duomo, dalle ore 22, concerto del gruppo A-90.

– In piazza G.B. Hodierna, a partire dalle 22.30, dj-set di Maurizio Lessi.

– Dentro i Giardini Iblei, dalle 21.30, nei pressi del Chiostro di San Vincenzo Ferreri, il Trio Odiens eseguirà cover anni 60 e liscio.