“Questa pubblicità è sessista”: la denuncia a Ragusa

Da una quindicina di giorni la città di Ragusa è stata stata tappezzata da cartelloni pubblicitari decisamente “ambigui”. “Ve la diamo gratis”: è questo il messaggio che campeggia un po’ in tutta la città (uno di questi si trova in via la Pira ed è quello in foto). La denuncia arriva dal collettivo “l’8nonsoloamarzo” che ha sollevato la questione e ha denunciato questa “particolare” campagna pubblicitaria. Una denuncia che arriva, tra l’altro, proprio alla vigilia della giornata internazionale della donna, che si celebra domani, 8 marzo, e che quindi assume un significato ancora più marcato.

“La pubblicità in questione porta un messaggio altamente inappropriato e offensivo, che va contro i principi di parità di genere e rispetto per la dignità umana”, spiega in una nota il collettivo e aggiunge: “La concessione di spazi pubblicitari dovrebbe essere gestita con attenzione, considerando l’impatto sociale e culturale delle immagini e dei messaggi diffusi. In questo caso specifico, il messaggio sessista trasmette un’immagine negativa delle donne, contribuendo alla perpetuazione di stereotipi dannosi e discriminatori”.

Vi è anche una richiesta fatta direttamente al Comune di Ragusa, ovvero quella di “rivedere la politica di concessione degli spazi pubblicitari e di assicurarsi che tali messaggi non abbiano spazio nei luoghi pubblici della nostra comunità. Invitiamo il comune di Ragusa a prendere seriamente in considerazione questa questione e ad adottare misure concrete per evitare la diffusione di messaggi sessisti nel nostro spazio pubblico”.

