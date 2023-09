Quattro impegni assunti dall’Ast. Tutti importanti per migliorare la mobilità nel triangolo Pozzallo, Ispica e Modica

Sono stati ottenuti nella due giorni palermitana dell’assessore alla pubblica istruzione della giunta Ammatuna, Stella Morana, che in questi giorni ha raccolto i disagi di studenti e pendolari che hanno lamentato carenza di mezzi e di posti per viaggiare a bordo dei pullman di linea nelle tratte per Ispica, Modica e Ragusa. L’assessore Morana ha partecipato a due incontri con i vertici dell’Ast.

Quattro gli impegni assunti dal Direttore generale dell’Ast, on. Mario Parlavecchio, che guardano alle necessità degli studenti pendolari.

Da domani la tratta Ispica-Pozzallo sarà implementata di due automezzi, oltre a quelli attualmente presenti. Sempre da domani la tratta Pozzallo-Modica sarà implementata di un automezzo, oltre a quelli attualmente utilizzati. Dalla prossima settimana verrà aggiunto un secondo automezzo, sulla tratta Modica Pozzallo, oltre a quelli già operativi. Data ampia assicurazione dal direttore Parlavecchio che, dopo l’approvazione del bilancio dell’Azienda Ast, il parco macchine dedicato alla tratta Pozzallo, Ispica, Modica e Ragusa sarà rinnovato completamente. “È un ottimo risultato quello portato a casa – commenta l’assessore Stella Morana – non dobbiamo, però, abbassare la guardia. Anzi dobbiamo continuare a vigilare che i precisi impegni assunti dal Direttore dell’azienda siciliana trasporti siano rispettati e resi operativi dalla sede provinciale di Ragusa”.