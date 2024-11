Quattro calciatrici dello Scicli convocate per la selezione della Rappresentativa regionale di Eccellenza. Il pari in casa

Un fine settimana positivo per le calciatrici dello Scicli fra la convocazione, per quattro di esse, alla selezione per la Rappresentativa regionale in vista del Torneo delle Regioni 2024-2025, ed il pari (1-1) che ha chiuso l’incontro di calcio femminile fra lo Scicli e la squadra del Jsl Junior sport Lab. valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza femminile girone B. Le ragazze del presidente Francesco Occhipinti hanno ben giocato rimanendo in partita per tutta la durata della gara. Nei novanta minuti di gioco hanno mostrato determinazione, tenacia, energia e resistenza giocando fino alla fine con lo stesso ritmo di inizio partita. Nella prima frazione di gioco le sciclitane hanno segnato un gol al 14′ con Carla Spina che è stata brava ad insaccare nella porta avversaria. Il gol del pari della squadra avversaria è arrivato nel secondo tempo.

Le convocazioni per la selezione della Rappresentativa regionale del campionato di calcio di Eccellenza sono per il prossimo 28 novembre, con raduno alle 15.30, nel stadio comunale di Santa Venerina in provincia di Catania.

Le quattro calciatrici cremisi sono Martina Drago, Paola Mormina, Luisa Criscione ed Emilia Zammitti. Sono loro ad essere state scelte dai preparatori regionali in vista della formazione della Rappresentativa siciliana dell’Eccellenza femminile che dovrà disputare il Torneo delle Regioni 2024-2025. E’ stata fissata, intanto, a martedì 26 novembre alle 18.30, al “Ciccio Scapellato” di Scicli la gara di recupero fra lo Scicli e l’Unime Messina.

In provincia di Ragusa anche il Vittoria football club vede la convocazione di sue sette calciatrici alla selezione per la Rappresentativa regionale di Eccellenza: Katia Antoci, Carola cataldi, Sofia Domenica, Melissa Malizia, Dalila Ragona, Ester Taibi e Maria Vittoria Samperi.

