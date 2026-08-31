Quarant’anni dopo il diploma la V B dell’Archimede si ritrova a Modica: una serata per tornare ragazzi

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Ci sono incontri capaci di fermare il tempo. Basta una battuta, uno sguardo, un nome pronunciato dopo tanti anni perché quattro decenni sembrino improvvisamente molto più brevi. È quello che è accaduto a Modica, dove gli ex alunni della classe V B dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Archimede” si sono ritrovati per celebrare i quarant’anni dal diploma, conseguito nell’anno scolastico 1985-1986.

Quarant’anni dopo, di nuovo insieme

Una serata nata per ricordare una data importante si è trasformata in qualcosa di molto più profondo: un viaggio nella memoria e negli anni della scuola, quando il futuro sembrava ancora tutto da scrivere e le amicizie nate tra i banchi apparivano destinate a durare per sempre.

Tra sorrisi, racconti e ricordi condivisi, gli ex compagni hanno ritrovato quella complicità particolare che appartiene agli anni della scuola. Le esperienze vissute insieme, le risate, le giornate trascorse in classe e quei piccoli episodi che sembravano allora insignificanti sono tornati a vivere attraverso i racconti dei protagonisti.

Per qualche ora il tempo ha fatto un passo indietro. Le diverse professioni, le famiglie, le esperienze e le strade percorse in quattro decenni sono rimaste fuori dalla porta. Davanti c’erano ancora i ragazzi della V B.

I ricordi di una classe diventano una storia condivisa

A rendere speciale la serata è stata soprattutto la possibilità di ritrovarsi dopo così tanto tempo e riconoscersi, nonostante i cambiamenti inevitabili portati dalla vita.

Ognuno ha portato con sé una storia diversa, fatta di scelte, successi, difficoltà, incontri e nuovi percorsi. Ma il legame costruito durante gli anni dell’Istituto “Archimede” è rimasto un punto comune, una memoria condivisa capace di riunire persone che hanno preso direzioni differenti.

A celebrare il quarantesimo anniversario del diploma sono stati Marinella Monville, Mario Lo Bianco, Alessandra Poidomani, Franco Casa, Rita Pirré, Maria Grazia Gentile, Franco Ferraro, Giorgio Minardo, Orazio Zocco, Carmelo Cataudella, Salvatore Modica, Maria Grazia Caruso e Francesca Cassarino.

La V B dell’Archimede e il valore dei legami che resistono al tempo

Le reunion scolastiche hanno spesso il sapore della nostalgia, ma quella della V B dell’Archimede è stata soprattutto una celebrazione dell’amicizia e del tempo condiviso.

Quarant’anni rappresentano una parte enorme della vita. Eppure, quando ci si ritrova con persone che hanno condiviso quotidianità, sogni e aspettative durante gli anni della formazione, le distanze sembrano improvvisamente accorciarsi.

Il diploma del 1985-1986 è diventato così il punto di partenza di un ricordo collettivo che continua a vivere. Non soltanto una data da celebrare, ma la testimonianza di un legame capace di attraversare quattro decenni senza perdere la propria autenticità.

Un abbraccio al tempo trascorso

Più che una semplice ricorrenza, l’incontro di Modica è stato un abbraccio collettivo agli anni trascorsi. Una serata nella quale il passato non è apparso lontano, ma incredibilmente vicino.

La vera emozione, forse, è stata proprio questa: scoprire che sotto i cambiamenti inevitabili della vita, sotto i volti segnati dal tempo e le strade percorse lontano dai banchi di scuola, qualcosa è rimasto esattamente come allora.

Quarant’anni dopo quel diploma, la V B dell’Archimede si è ritrovata ancora una volta insieme. E per qualche ora, tra una risata e un ricordo, il tempo è sembrato non essere mai passato.

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