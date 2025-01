Quando il “nostro” Domenico Occhipinti batté Carlo Conti. VIDEO

“Sto pensando di andare a Sanremo per riscuotere la cena vinta con Carlo Conti”, scherza così Domenico Occhipinti, giornalista di Santa Croce Camerina, nostro collaboratore saltuario, che ricorda la simpatica esperienza televisiva vissuta quattro anni fa esatti.

“Era gennaio del 2021 e grazie a “Che succ3de” trasmissione di Geppi Cucciari (altra conduttrice che vedremo al Festival di Sanremo) ho avuto la possibilità di “sfidare” Carlo Conti nell’improbabile quiz che il format prevedeva al venerdì. Un vip contro uno dei “panelisti” collegati da tutta Italia, quel giorno toccò a me sfidare il prossimo conduttore di Sanremo su domande dedicate proprio al mondo dello spettacolo e la storia della televisione. Inutile sottolineare il carattere goliardico della contesa, in linea con il clima divertente ma colto e raffinato che la trasmissione proponeva al pubblico di Rai3.

Sono state due stagioni molto divertenti, collegarsi da casa quasi ogni pomeriggio era un modo per evadere dalla realtà che ci vedeva, a tratti, reclusi a causa della pandemia. Raccontare le vicende tragicomiche che avevamo vissuto e conoscere persone di tutte le parti d’Italia ha creato dei legami che continuano tutt’ora, autori e conduttrice compresa.

Tornando al quiz, che vedeva come arbitro Danilo Bertazzi (attore noto per aver interpretato Tonio Cartonio ne “la Melevisione) ho “sfruttato” il domandonissimo che ha ribaltato l’esito del gioco che metteva in palio una cena con Carlo Conti. Ovviamente non c’era nulla di reale in tutto ciò ma, per goliardia, la cena con un maestro della televisione, cordiale e garbato come Conti, magari proprio a Sanremo, non mi dispiacerebbe. Il volo e l’hotel li prenoto in un attimo, aspetto solo l’invito! Non succede ma Se succede?”. Speriamo succeda!

