Quando il campione azzurro Sinner giocava nei campi da tennis di Ragusa. VIDEO

Il tennis italiano ha un nuovo eroe: Jannik Sinner, a soli 22 anni, ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano vincendo gli Australian Open. La sua impresa epica è culminata in una straordinaria vittoria contro il russo Daniil Medvedev, un match che resterà nella memoria degli appassionati per sempre. Il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 racconta la storia di una rimonta eroica che ha portato Sinner a diventare il primo italiano a vincere a Melbourne dopo 48 anni, quando Adriano Panatta trionfò a Roland Garros nel 1976.

Sinner, il nuovo leader del tennis azzurro, ha dato vita a un’impresa straordinaria, dimostrando la sua forza mentale e la capacità di recuperare da una situazione sfavorevole. La sua vittoria rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un momento epocale per il tennis italiano, che ha atteso quasi mezzo secolo per celebrare un azzurro vincitore di un torneo del Grande Slam.

I primi passi di Sinner anche tra i campi da tennis di Ragusa

Ma il successo di Jannik Sinner ha radici ancor più profonde, fatto di tante partite fin da piccolo. Un successo che passa anche dai campi da tennis di Ragusa, in particolare presso il villaggio turistico Club Med Kamarina. Ancora ragazzino, Sinner calpestava la terra battuta ragusana, lasciando il segno già a 12 anni. Nel 2013, durante la finale del “Nike Junior Tour” U12, disputata nel villaggio turistico ibleo, Sinner sconfisse il coetaneo Gabriele Felline in una partita emozionante aggiudicandoli la finale nazionale del torneo.

In quella particolare occasione i campi in terra del Club Med a Ragusa furono la palestra dove il suo talento si manifestò in tutta la sua potenza, prima della sua straordinaria crescita nel mondo del tennis. Il video che vi proponiamo, rimontato dal giornalista Domenico Occhipinti, racconta quei momenti particolari che facevano già notare la sua bravura.

Quella fu una vittoria spettacolare, confermando le sue capacità precoci nel mondo del tennis. Il suo talento precoce e la vittoria in rimonta hanno anticipato la sua ascesa nel tennis internazionale, facendo di lui il campione che oggi conosciamo.

Il trionfo agli Australian Open è solo l’ultimo capitolo della straordinaria carriera di Jannik Sinner, un viaggio che passato anche nei campi di Ragusa e che ora è celebrato a livello mondiale.