Quali sono i regali più gettonati a Natale? L’indagine

L’indagine di Confcommercio-Format sui consumi nel periodo natalizio in Sicilia ha rivelato alcuni interessanti cambiamenti e tendenze nelle scelte di regali per il Natale rispetto all’anno precedente.

Aumento dei consumatori che fanno regali: La percentuale di consumatori che acquistano regali di Natale è aumentata rispetto al 2022, passando dal 67% al 70,2%.

Preferenze di acquisto: Tra le preferenze di acquisto, i prodotti enogastronomici sono in cima alla lista con il 70,5%, seguiti dai giocattoli (49,9%) e dai prodotti per la cura della persona (48,7%).

Crescita delle preferenze: Si è registrato un aumento significativo nell’interesse per i prodotti per la cura della persona rispetto all’anno precedente, con un passaggio dal 42% al 48,7%.

Varie categorie di regali: Altre categorie di regali popolari includono capi di abbigliamento (48,5%), libri ed ebook (48%), carte regalo (45%) e gioielli (18%), che hanno registrato un aumento rispetto al 2022.

Budget per gli acquisti: La quota di persone intenzionate a spendere oltre 250 euro è aumentata significativamente, passando dal 3,7% al 7,4%. Il budget medio procapite per i regali si attesta a 162 euro, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale (che è stata di 140 euro nel 2022).

Utilizzo della tredicesima: Una piccola parte della tredicesima sarà destinata ai regali (17,5%), mentre la maggior parte sarà utilizzata per pagare tasse e bollette (25,7%) e per le spese per la casa (22,8%).

Canali di acquisto: Internet rimane il canale preferito per gli acquisti, registrando un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, c’è anche un aumento dell’utilizzo dei negozi di vicinato (42,2%) e dei punti vendita della distribuzione organizzata (52,4%).