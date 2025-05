Pullman con studenti si schianta contro un muro a Chiaramonte: studenti illesi ma tanta paura

Un pullman Ast adibito al trasporto studentesco che percorre la tratta Ragusa-Chiaramonte Gulfi, si è schiantato oggi pomeriggio in zona “Fontana” intorno alle ore 14,30. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è andato a finire contro il muro di recinzione che delimita un’aiuola. Tanto spavento per i ragazzi che si trovavano all’interno del bus ma, per fortuna, non ci sono stati feriti. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: un guasto tecnico? Un errore umano? La polizia locale di Chiaramonte ha effettuato i rilievi. Il pullman è stato successivamente portato presso un’officina meccanica affinchè siano chiarite le cause dell’incidente.

