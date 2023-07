Pulizia carente a Donnalucata. Il Comitato Micenci all’attacco della giunta Marino alle prese con la pulizia di cinque borgate

La seconda puntata di una telenovela che non riesce a trovare un finale che trovi tutti d’accordo, residenti, villeggianti, turisti ed amministratori arriva dopo una settimana della prima. Il Comitato Micenci, portavoce Laura Maccioni, torna a dirle al sindaco Mario Marino. Lo fa alla vigilia di un evento importante dal punto di vista dell’attrazione turistica, l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Fecce Tricolori che domani per le prove e domenica per l’evento ufficiale, che porterà sulla costa sciclitana, secondo le prime previsioni, circa 60.000 persone.

La lamentela del Comitato Micenci tocca due punti: la pulizia dei due lungomari, di ponente e di levante e la spiaggia.

“In tre occasioni si è vista per le strade di Donnalucata la spazzatrice meccanica ma manca lo stesso servizio di spazzamento quotidiano dei lungomare, aree dove si riversano turisti e residenti sia di giorno che di sera e che necessitano di maggiore decoro” – afferma La Maccioni.

Pulizia della spiaggia, carenze infinite.

“Ad una settimana di distanza dalla nostra prima lettera, sulla spiaggia di Micenci, Palo rosso, Palo bianco e fino al lido Aziz, non abbiamo visto alcuna intervento di pulizia con macchina vagliatrice pulispiaggia, nè interventi di raccolta manuale. Per evitare equivoci quando parliamo di macchina vagliatrice pulispiaggia intendiamo il mezzo attualmente in uso, ad esempio, dai comuni di Pozzallo e Santa Croce Camarina. La invitiamo a non impiegare sulla spiaggia il tiller in quanto, non solo non raccoglie i rifiuti, ma nel’’area vicino alla sorgente provoca la risalita dell’acqua – denuncia ancora la portavoce del Comitato Micenci – ad oltre due settimane dal previsto posizionamento, sulla spiaggia mancano ancora i trespoli con i sacchetti per i rifiuti. L’abbandono di bottiglie, sia di plastica che di vetro, contenitori per pizza e altri rifiuti potrebbe , forse, essere ridotto nonostante l’atteggiamento poco attento di bagnanti/turisti”.

Dal Comune, chiamata alla cura di cinque borgate ed 8 chilometri di costa?

“Assicuriamo che si sta lavorando per rendere pulita la borgata e le vicine spiagge. Una pulizia straordinaria con spazzamento e revisione del verde pubblica stanno impegnando i lavoratori della ditta che ha in appalto il servizio” – a parlare è l’assessore Enzo Giannone.