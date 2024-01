Pugno di ferro a Modica contro chi inquina: nel 2023 emessi 347 verbali

Misure molto severe a Modica per chi smaltisce illecitamente i rifiuti. Le multe e i verbali hanno portato anche a un incasso consistente che è andato a impinguare le casse comunali. Nel 2023, sono stati elevati 374 verbali per atti contrari alla legge nel settore di competenza dell’assessorato all’Ecologia. Dal giugno scorso, sono stati emessi 177 verbali, con un incasso complessivo di quasi 86.000 euro.

MODICA “CITTA’ PULITA”



Le eccezioni, per fortuna, non fanno la regola e i modicani, nella stragrandissima

maggioranza, mostrano di avere a cuore la pulizia della città e rispettano le leggi vigenti in

materia. L’amministrazione comunale si impegna a continuare l’azione di sensibilizzazione, prevenzione e repressione per mantenere Modica come un modello di città pulita e civile.

Le multe elevate dagli agenti della polizia locale testimoniano l’impegno nel preservare Modica come una “Città Pulita”.