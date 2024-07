Prova a tagliare con una forbice il braccialetto elettronico di un amico: denunciato vittoriese

E’ stato denunciato dalla polizia un 42enne vittoriese residente a Ragusa accusato del reato di danneggiamento del braccialetto elettronico. Il braccialetto era stato applicato dall’Autorità a un altro soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale.

Tagliato il braccialetto con le forbici

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro storico di Ragusa. Il quarantaduenne ha utilizzato delle forbici per recidere il cinturino del braccialetto elettronico che era applicato a un uomo in sua compagnia.

© Riproduzione riservata