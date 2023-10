Prorogato fino al 5 novembre il servizio di navette gratuite per Ibla

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha annunciato che il servizio di navette gratuite Hybus, che collega Ibla e il Centro Storico Superiore, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei turisti e dei cittadini di Ragusa, che lo utilizzano regolarmente. Per questo motivo, il servizio è stato esteso fino al 5 novembre, includendo così la festività di Ognissanti.

IL SERVIZIO

Le navette gratuite hanno come capolinea Piazza del Popolo per Ragusa Superiore e Largo Ss. Trovato per Ibla. Queste navette saranno operative dal venerdì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 02:00, consentendo ai residenti e ai visitatori di spostarsi comodamente tra le due parti della città in un periodo esteso fino alla sera.