Progetto con assistenza domiciliare ad anziani e disabili. Aperti i termini nei Comuni di Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo

Un intervento di solidarietà e di assistenza nei confronti di persone bisognose di assistenza domiciliare. Parte il servizio di assistenza domiciliare sociale (S.A.D.) in favore di persone anziane, dei disabili e portatori di bisogni temporanei residenti nei Comuni che fanno riferimento al Distretto Socio Sanitario n. 45 Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo. A prevederlo l’Azione 11 del Piano di zona 2018 -2019 e, in prosecuzione, con l’azione 5 del Piano di Zona 2019-2020.

Il progetto “A ciascuno il suo” raggiunge anziani e disabili.

Il servizio sarà erogato a domicilio. Chi usufruisce già di servizi domiciliari o di prestazioni monetarie e comunque servizi analoghi, non può accedere immediatamente alle prestazioni previste dall’avviso del Distretto 45 che, tuttavia, potranno essere erogate in continuità a precedenti servizi alle persone che, su indicazione del Servizio sociale professionale, ne hanno un bisogno immediato e urgente e per le quali non può essere sospeso il servizio. Il periodo in cui si potrà usufruire dell’assistenza domiciliare sarà a tempo. Il termine per presentare la domanda non và oltre il 31 maggio. Le istanze vanno presentate nei singoli comuni di appartenenza dove gli uffici servizi sociali sono aperti ad ogni forma di chiarimento al fine di aiutare chi, nel bisogno, ha necessità di accedere al servizio evitando di rischiare di incappare in errori nella compilazione delle richieste di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di disabilità.