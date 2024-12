“Progetto 2025”: la Cisl Ragusa-Siracusa lancia la sfida per il futuro del territorio

“Essere al fianco di ogni lavoratore, sempre. È questa la missione della Cisl, che ribadiamo con forza in vista del nuovo anno”. Con queste parole Giovanni Migliore, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, traccia il bilancio del 2024 e rilancia l’impegno del sindacato per un 2025 di crescita e tutela.

*Un bilancio che guarda al futuro* “A fine anno non ci limitiamo a elencare problemi e vertenze. Il nostro obiettivo è rinnovare l’impegno a trovare soluzioni per garantire i diritti dei lavoratori e il benessere delle loro famiglie”, spiega Migliore, alla guida della Cisl dal 28 novembre.

*Industria e lavoro al centro del dibattito* Il 2024 ha visto l’area industriale al centro delle attenzioni del sindacato, una priorità che si estenderà anche al prossimo anno. “L’area industriale è cruciale per l’economia e l’occupazione. Sul caso Eni Versalis, abbiamo chiesto al Governo Regionale di agire con determinazione. Continueremo a lavorare per ottenere investimenti e garantire stabilità occupazionale”, afferma Migliore.

La visione del segretario è chiara: ogni settore economico è connesso agli altri, contribuendo alla qualità della vita del territorio. “Colpire un ambito significa danneggiare l’intero sistema. Politica e istituzioni devono avere una visione globale per il futuro della provincia”.

*Infrastrutture per attrarre investimenti* La Cisl sottolinea l’urgenza di completare le infrastrutture, considerate fondamentali per lo sviluppo. “Sono garanzia per le nostre aziende e per attrarre nuovi investitori. Chiediamo di puntare sulle infrastrutture materiali e immateriali, per competere con i territori vicini e valorizzare le peculiarità locali”, aggiunge Migliore.

*Un progetto condiviso per il 2025* Per affrontare le sfide future, Migliore lancia l’idea di un “Progetto 2025” che coinvolga tutti i settori chiave: industria, agricoltura, turismo, agroalimentare, servizi e assistenza alle fasce più fragili.



