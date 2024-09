Proclamato lo sciopero degli operatori ecologici della IGM di Modica

E’ stato proclamato lo sciopero degli operatori ecologici della IGM di Modica. La data prevista è il 16 settembre. Com’è noto, infatti, da tempo i sindacati lamentano il mancato pagamento degli stipendi. In questi mesi, è stato proclamato prima lo stato di agitazione, mai revocato, a causa dei continui ritardi nei pagamenti: è da un anno, infatti, che le condizioni economiche dei lavoratori subiscono ritardi importanti, tali da non permettere una condizione economica stabile. I sindacati hanno anche coinvolto amministrazione e prefettura ma con risultati non soddisfacenti.

Lo stato dei pagamenti dei lavoratori

Lo stato dei pagamenti dei lavoratori è molto pesante: tanto per fare qualche esempio, il mese di luglio 2024 risulta non pagato. Maggio e giugno sono stati pagati a luglio, con grande ritardo. Aprile, marzo e febbraio, sono stati pagati con acconti del 50 e saldati sempre con grande ritardo. Con un ritardo di 44 giorni, la IGM ha saldato la 14esima mensilità in favore di tutti gli operatori ecologici del cantiere di modica ma la mensilità del mese di luglio 2024, i rimborsi del 730, e il premio di produzione rimangono ancora da saldare nonostante la scadenza prevista dal CCNL al 15 agosto 2024.

Per tutti questi motivi, la FIADEL CSA Ragusa ha proclamato lo sciopero per il 16 settembre 2024 e riguarderà tutti i lavoratori il cui turno avrà inizio in quella giornata.

Inoltre, i sindacati invitano la IGM a saldare tutto il pregresso maturato per scongiurare altre forme di protesta da parte dei lavoratori modicani.

