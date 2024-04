Principio d’incendio al porto turistico di Marina di Ragusa. Ecco cosa è successo

Intervento corposo dei vigli del fuoco, a fianco del personale interno dedicato alla sicurezza, questo pomeriggio al porto turistico di Marina di Ragusa. Per cause in via di accertamento si è verifico un principio di incendio nell’area verde più attigua alla parte interna. A fuoco parte del verde e parte di due palme. Le fiamme che si sono propagate rapidamente hanno sviluppato un’enorme quantità di fumo anche se sono comunque rimaste circoscritte.

L’arrivo dei soccorsi ha permesso di evitare il propagarsi delle fiamme che sono rapidamente diminuite. La presenza della sicurezza e dei vigili del fuco giunti sul posto ha permesso di evitare il peggio. Si stanno adesso vedendo le registrazioni video per capire i motivi per i quali è scoppiato l’incendio pur se comunque di piccole dimensioni.

