Primi segnali d’autunno, ma a sud caldo per tutta la prossima settimana

Segnali di cambiamento nelle condizioni meteorologiche in Italia a partire dal prossimo fine settimana e nel corso della prossima settimana. L’anticiclone afro-mediterraneo, che ha causato temperature record in molte parti del Paese, sta perdendo la sua forza lungo il suo bordo settentrionale, aprendo la strada a perturbazioni autunnali.

I PRIMI CAMBIAMENTI A NORD

Il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com afferma che già tra venerdì e sabato ci saranno i primi piovaschi nelle regioni settentrionali come Liguria, alta Toscana, Alpi ed estremo Nordest. Domenica, si prevedono piogge e rovesci più frequenti in Nordest, Toscana, Umbria e Marche, con possibilità di pioggia anche in altre regioni come Lazio, Abruzzo, Liguria, Alpi occidentali e Lombardia.

Nel corso della prossima settimana, il cambiamento si intensificherà. Una circolazione depressionaria dall’Iberia e correnti fredde dall’estremo Nordest causeranno un calo significativo delle temperature al Centro e al Nord Italia, con valori che potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali. Nel dettaglio, le massime potrebbero scendere dai 25-28°C attuali ai 14-16°C al Nordovest e ai 17-20°C tra Nordest e regioni centrali.

A SUD ANCORA CALDO

Al contrario, al Sud, le temperature estive dovrebbero persistere almeno fino alla fine della prossima settimana, grazie all’afflusso di correnti calde sudoccidentali, con massime che potrebbero raggiungere o superare i 30°C.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevedono piogge più intense tra lunedì e martedì al Centro, e tra mercoledì e giovedì anche al Nord, con il rischio di nubifragi su alcune regioni.