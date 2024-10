Prima regata zonale a Marsala: ottimi risultati per gli atleti del Circolo Velico Kaucana

La stagione 2024-25 inizia con ottimi risultati per il Circolo Velico Kaucana (CVK). Gli atleti della squadra Laser hanno partecipato alla prima regata zonale per il Ranking 2025, ospitata dalla Società Canottieri di Marsala, e si sono distinti nelle competizioni. Nonostante le condizioni meteorologiche mutevoli, che hanno permesso di disputare 4 delle 6 prove previste, il CVK ha ottenuto importanti piazzamenti in entrambe le categorie.

Nella classe Ilca 4, Lucrezia Micieli ha ottenuto il secondo posto overall a pari punti con il primo classificato e ha conquistato anche il primo posto femminile, seguita da Gilda Nasti, che ha chiuso al terzo posto assoluto e ha vinto nella categoria Under 16 femminile. Ottime prestazioni anche per Matteo Di Dio (quinto), Damiano Livoti (settimo) e Brian Sciveres (quindicesimo). Nella classe Ilca 6, Paolo Salvo, al suo esordio nella categoria, si è piazzato al terzo posto assoluto e primo Under 17 maschile, seguito da Gianmarco Livoti (sedicesimo).

Questi risultati confermano la qualità del lavoro del CVK, che continua a promuovere la vela sia a livello agonistico che attraverso numerosi progetti educativi. Grazie al progetto VelaScuola e a vari finanziamenti come il Pnrr e il Piano Estate, oltre 150 studenti provenienti da diverse località della provincia hanno avuto l’opportunità di scoprire il mare e gli sport velici. L’interesse crescente delle scuole per la vela e i numeri raggiunti indicano il successo dell’attività del circolo, che proseguirà anche durante l’inverno con corsi di vela per adulti, bambini e studenti presso il Porto Turistico di Marina di Ragusa.

