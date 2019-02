Prima pietra per la stazione ferroviaria all'aeroporto di Catania per il collegamento rapido con la città - Ragusa Oggi

Prima pietra per la stazione ferroviaria all’aeroporto di Catania per il collegamento rapido con la città

Condividi su:

Entro la prima metà del 2020 l’aeroporto di Catania sarà dotato di una stazione ferroviaria. Si tratta dell’impegno preso da Rete ferroviaria italiana durante la visita del presidente della Regione, Nello Musumeci, al cantiere dell’opera. Erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’ad SAC, società di gestione dello scalo etneo, Nico Torrisi, il capo della Direzione Territoriale Produzione Palermo di RFI Michele Laganà. La stazione “Catania Aeroporto” – dal costo di oltre tre milioni a carico di RFI – vedrà la luce all’altezza del km 235+522 della linea Messina – Catania Bicocca già esistente. L’opera sorgerà a poche centinaia di metri in linea d’aria dall’aerostazione, su un terreno ceduto dal Ministero della Difesa alla Sac. La SAC si occuperà delle navette e della realizzazione di una bretella di collegamento. In seguito sarà costruito una galleria sopraelevata per il collegamento pedonale tra stazione e aeroporto.

«Il potenziamento – ha detto il presidente Nello Musumeci – dell’aeroporto di Catania attraverso il servizio ferroviario ci sembra un’opera necessaria. In pochi minuti, dalla futura stazione, si potrà raggiungere l’aeroporto. Accanto a questo, stiamo pensando al potenziamento della ferrovia Catania-Palermo. Abbiamo chiesto a RFI, purtroppo assente per molti anni dalla Sicilia, di metterci tanta buona volontà e di accorciare i tempi. I cantieri in Sicilia devono durare esattamente quanto durano nel nord Italia, non possiamo sopportare anche su questo l’esistenza di un’Italia a due velocità».

«Il Governo Musumeci, grazie alle somme investite nell’ambito del rapporto con RFI, ha reso possibile – ha aggiunto l’assessore Marco Falcone – l’avvio di un’opera che l’intera Sicilia orientale attendeva da decenni. L’apertura al pubblico della stazione è prevista per giugno 2020. Nel frattempo – spiega Falcone – spingeremo sull’acceleratore sul progetto per collegare la stazione all’aerostazione attraverso una galleria sopraelevata munita di tapis-roulant, piano da 10 milioni di euro. Da Messina, Siracusa, Caltagirone – ha concluso Falcone – si potrà arrivare direttamente a Fontanarossa in treno, un grande salto per la qualità della vita dei siciliani».