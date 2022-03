Prima L’Italia: il progetto di una federazione di centro destra in Sicilia ha il volto di Nino Minardo

L’avevamo annunciato ieri e oggi arriva l’ufficialità: ad occuparsi del progetto “Prima l’Italia” in Sicilia sarà Nino Minardo. Si tratta del progetto di una federazione di centro destra: “Prima l’Italia” vuole aprirsi al civismo, ai Sindaci, agli amministratori locali, ad una grande federazione del centrodestra che possa fare sintesi con l’area moderata e autonomista per fare buona politica.



“Sono orgoglioso che in tutto ciò la Sicilia stia facendo da apripista, che l’idea di Matteo Salvini di riuscire così ad allargare il più possibile il perimetro del centrodestra venga a concretizzarsi nei prossimi appuntamenti elettorali siciliani (amministrative e regionali)”, dichiara Minardo.