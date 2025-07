Prima domenica di luglio tra sole, mare e caldo intenso: spiagge piene a Marina di Ragusa, ma all’orizzonte si intravedono cambiamenti

Oggi, domenica 6 luglio, la costa iblea si è svegliata nel pieno della stagione estiva. Sole alto, mare calmo e temperature bollenti hanno fatto da cornice alla prima vera domenica da “pienone” sulle spiagge di Marina di Ragusa e delle località vicine. Fin dalle prime ore della mattina, ombrelloni aperti, bambini con palette e secchielli, gruppi di amici con zaini e frigo portatili hanno popolato ogni angolo della sabbia, dando ufficialmente il via al cuore dell’estate 2025.

L’afa si è fatta sentire, certo, ma non ha scoraggiato chi ha deciso di cercare refrigerio in riva al mare. Le temperature, anche oggi, hanno sfiorato i 35 gradi, mentre l’acqua limpida e la quasi totale assenza di vento hanno reso la giornata perfetta per un tuffo o per rilassarsi sotto l’ombrellone.

Se a sud si sorride al sole, al nord la situazione è molto diversa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ondata di caldo che ha investito tutta l’Italia sembra destinata ad avere le ore contate, almeno in alcune regioni. Nelle prossime ore, infatti, si attendono forti nubifragi e temporali intensi al nord, dove le temperature sono già in calo. Una perturbazione atlantica porterà un brusco cambiamento climatico, segnando forse l’inizio di una nuova fase dell’estate.

In Sicilia però il caldo non molla la presa, anzi. Le previsioni meteo per domani, lunedì 7 luglio, indicano ancora cielo sereno e temperature elevate nella provincia di Ragusa. Le massime si attesteranno intorno ai 31 gradi, con un tasso di umidità percepito in aumento e un’allerta arancione per caldo estremo diramata dal Servizio Meteorologico. La sera, fortunatamente, si prevede più mite, con minime sui 21 gradi.

È dunque un’estate che mostra il suo volto più classico qui nel sud-est siciliano, mentre il nord comincia già a fare i conti con un clima più instabile. E così, tra i contrasti meteorologici di un Paese lungo e variegato, Ragusa e la sua costa si godono ancora giornate piene di luce, turisti, e quel senso di libertà che solo il mare d’estate sa dare.

Domani si replica: sole e caldo saranno ancora protagonisti. Ma sarà bene prestare attenzione, perché anche se il cielo è limpido, le temperature alte non vanno sottovalutate. Acqua, ombra e buon senso restano i migliori alleati per vivere con serenità questa estate che – almeno per ora – non ha intenzione di fermarsi.

