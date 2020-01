Presepe vivente a Giarratana: per questa edizione è già record di visitatori - Ragusa Oggi

Presepe vivente a Giarratana: per questa edizione è già record di visitatori

Serata incredibile quella di ieri per il presepe vivente di Giarratana. Oltre tremila i visitatori, con la presenza di dodici autobus a Giarratana provenienti da tutta la Sicilia. Per non parlare di numerosi camper, alcuni provenienti dalla Calabria, che hanno fatto respirare alla Perla degli iblei l’atmosfera dei grandi eventi. Oltre diecimila i visitatori, dunque, in quattro serate.

Un risultato che annovera già questa edizione come la più straordinaria di sempre. “Ancora di più – sottolinea il presidente dell’associazione Gli Amici ro Cuozzu, Saro Linguanti – se si pensa che, in pochi anni, i presepi viventi da visitare si sono moltiplicati a vista d’occhio. Nonostante tutto, però, Giarratana rimane meta sempre più ambita. E di tutto ciò non possiamo fare altro che ringraziare chi ha scelto di venirci a trovare, uno stimolo che ci impegna a dare sempre di più”.

Oggi sarà l’ultima occasione per visitare il presepe vivente. La rappresentazione è stata allestita con l’ingresso fissato a partire dalle 17,30.

Ci sarà l’opportunità, per l’ultima volta quest’anno, di immergersi nell’atmosfera scenografica che solo i vicoli del Cuozzu, l’antico borgo di Giarratana, riescono a creare. La biglietteria in piazza, proprio di fronte al palazzo municipale, è aperta dalle 17 sino alle 20,30.