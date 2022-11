Presentato a Ragusa il progetto MI – UNICEF Scuola Amica anno scolastico 2022-2023

Sono venticinque le scuole iblee che quest’anno hanno scelto di abbracciare il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, proposto dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus per l’anno scolastico appena avviato. È questo un numero davvero importante di dirigenti scolastici e docenti, che hanno scelto di coinvolgere l’intera comunità scolastica in un progetto ricco quanto facilmente approcciabile, che si prefigge – come recita il testo della circolare ministeriale – di “favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative significative in ambienti di apprendimento che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad un’educazione di qualità per tutte e tutti. Il Progetto accoglie, inoltre, le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che strutturano un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030”.



E in una partecipata ed intensa mattinata di lavori il Progetto è stato presentato ieri a Ragusa, presso l’elegante Sala Conferenze “Dott. Giovanni Molè” del Palazzo della Provincia di Ragusa, ai referenti delle scuole aderenti, da parte della Commissione Provinciale, composta da Elisa Mandarà, Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa e Referente Provinciale del Progetto Scuola Amica, da Giorgia Iurato, Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa per il Progetto UNICEF – MI “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, e da Francesco Gurrieri Corbino, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca.

Ha salutato l’introduzione dei lavori la dott. Angela Rapicavoli, funzionaria dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, Referente “Inclusione”, che ha per due anni seguito il Progetto, passando quindi il testimone alla dott. Iurato, che ha condiviso con gli intervenuti le linee guida del progetto.

Lucido l’intervento del Presidente della Consulta Studentesca, Francesco Gurrieri Corbino, che ha centralizzato il valore polisemico del diritto alla scuola. Il Progetto è stato dunque illustrato dettagliatamente dalla Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa e Referente Provinciale del Progetto Scuola Amica Elisa Mandarà. I docenti intervenuti hanno potuto conoscere approfonditamente il progetto, che si rivolge a tutte le Scuole del territorio nazionale, che sostiene la diffusione e la promozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, allo scopo della piena attuazione dei principi e diritti contenuti in essa, attraverso la promozione di percorsi di Progettazione Partecipata orientati ad arricchire la proposta scolastica con progetti volti alla sperimentazione dei contenuti della CRC, a favorire l’inclusione e l’accoglienza di opinioni, storie e esperienze degli alunni, a mettere al centro la partecipazione di tutti gli attori coinvolti (bambini, bambine, adolescenti, insegnanti, dirigenti, famiglie, personale ATA), ad accrescere motivazione e interesse per l’esperienza scolastica. Elisa Mandarà ha chiarito anche come gli avvenimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno avuto un forte impatto sulla vita degli e delle under 18. La pandemia, la prolungata situazione prima di limitazione e poi di discontinuità educativa sono tutti elementi di forte impatto sul benessere psicologico e fisico di bambini, bambine e adolescenti. In un’ottica di progettazione congiunta ed efficace, l’UNICEF ha quindi individuato le aree di intervento che più delle altre necessitano di essere messe in primo piano nei prossimi anni. L’Ufficio Scuola di UNICEF Italia ha accolto questa programmazione e ha messo al centro della proposta educativa per le Scuole e per tutti gli altri enti educativi per l’a. s. 2022-23 quattro aree prioritarie: educazione, salute mentale e benessere psicosociale, non discriminazione, con particolare attenzione a minorenni rifugiati, migranti e richiedenti asilo, cambiamento climatico e sostenibilità.

Dopo la presentazione, si è dunque tenuta la calorosa Cerimonia di consegna degli attestati MI – UNICEF “SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” per l’a. s. 2021/2022, destinati alle Scuole della Provincia di Ragusa che nello scorso anno hanno partecipato al Progetto, meritando l’attestazione, quale riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione e nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è ospitata dal Comune di Scicli.

A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive.

Scuole iscritte Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti

Per l’anno scolastico 2021/2022

Istituto Comprensivo (d’ora in poi abbreviato in I.C.) “Giovanni Verga” – Comiso

I.C. “Don Lorenzo Milani” – Scicli

Direzione Didattica “E. De Amicis” – Comiso

I.C. “Luigi Capuana” – Giarratana

I.C.“ Leonardo da Vinci” – Ispica

I.C. “Giacomo Albo-Giovanni XXIII” – Modica

I.C. “Raffaele Poidomani” – Modica

I.C. “Carlo Amore” – Modica

I.C. “Gesualdo Bufalino” – Pedalino (Comiso)

I.C. “Antonio Amore” – Pozzallo

I.C. “Giuseppe Rogasi” – Pozzallo

I.C. “Francesco Crispi” – Ragusa

I.C. “Enrico Berlinguer” – Ragusa

Direzione Didattica “Palazzello” – Ragusa

I.C. “Elio Vittorini” – Scicli

I.C. “Leonardo Sciascia” – Scoglitti (Vittoria)

I. C. Padre Pio da Pietralcina – Ispica

I.C. “Giuseppe Caruano” – Vittoria

I.C. “San Biagio” – Vittoria

IIS “Giuseppe Mazzini” – Vittoria

IIS “Enrico Fermi” – Vittoria

I. C. “Vann’Antò” – Ragusa

IIS Vico – Umberto I – Gagliardi

Direzione Didattica IV Circolo “G. Rodari”

I.S.S. Quintino Cataudella