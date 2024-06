Prende il via a Ragusa il nuovo corso di Laurea in Scienze Motorie

A Ragusa arriva il nuovo corso di laurea in Scienze Motorie che sarà presentato sabato 22 giugno alle 10 presso la sala Conferenze dello sviluppo economico del Comune di Ragusa in via On. Di Quattro (Zona Artigianale). Il corso sarà attivo a Ragusa a partire dal prossimo Anno Accademico presso la ex scuola dello sport. L’evento, rivolto alla città di Ragusa e all’area del Libero Consorzio, mira a orientare i giovani nella scelta post-diploma e a discutere l’importanza dello sport e del benessere, oltre a evidenziare le numerose opportunità professionali offerte dal settore.

La presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova d’ammissione per l’Anno Accademico 2024/2025 sono già aperti. La prova si terrà il 4 settembre 2024 alle ore 8.30 presso le sedi dell’Università di Catania. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito dell’Università di Catania.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dell’assessore all’Università Giovanni Iacono, dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, del presidente del Consorzio Universitario Provincia Ragusa Pinuccio Lavima e del presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa Stefano Rapisarda. Il Presidente del CdS in Scienze Motorie dell’Università di Catania, Giuseppe Musumeci, presenterà il regolamento didattico e il piano di studio del nuovo corso. Inoltre, il Prof. Giuseppe Stracquadaneo e la Prof.ssa Marialuisa Suizzo parleranno degli sbocchi occupazionali per i laureati in scienze motorie.

Un’opportunità in più per i giovani

Il sindaco Cassì ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per contrastare l’emigrazione giovanile, un fenomeno diffuso in tutto il Sud Italia. L’assessore Iacono ha evidenziato come questo nuovo corso, insieme ad altri corsi di laurea innovativi già attivi a Ragusa, rappresenti un’ottima opportunità per il territorio. Ha inoltre menzionato il Liceo Scientifico Fermi e l’ITC Besta, che offrono indirizzi legati allo sport, garantendo continuità formativa per gli studenti.

L’assessore Digrandi ha parlato dell’importanza di mantenere i talenti sportivi locali, spesso costretti ad abbandonare le loro attività agonistiche per studiare altrove. Ha espresso la speranza che il nuovo corso di Scienze Motorie, utilizzando le strutture sportive locali, possa fornire una formazione di alta qualità.

Il Prof. Musumeci ha espresso ottimismo riguardo al potenziale di Ragusa di diventare un centro di eccellenza per le scienze motorie in Italia, menzionando la convenzione già in atto con il Liceo Fermi. Ha inoltre sottolineato il supporto ricevuto dal Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, e dalla direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Maria Angela Sortino.

© Riproduzione riservata