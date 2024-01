Premio Laocoonte d’Oro ai ragusani Carmelo Arezzo ed Emanuele Cavarra

Il prestigioso premio “Laocoonte d’Oro” di fine anno è stato assegnato ex aequo a due personaggi del ragusano, Carmelo Arezzo ed Emanuele Cavarra, nel corso di una cerimonia privata al centro culturale “Mimì Arezzo”, nell’ambito della mostra collettiva “YES!” dell’Accademia Laocoonte.

Entrambi con curriculum impressionanti, i due si sono dichiarati onorati e felici di essere stati premiati insieme, in quanto legati da stima reciproca.

Carmelo Arezzo, avvocato, iniziando dal giornalismo nel ‘97 (con “La Sicilia” dove curava la cronaca culturale, e con varie riviste e giornali del territorio), e passando dalla critica cinematografica, teatrale e d’arte, si è da sempre dedicato allo sviluppo culturale dell’area Iblea.

Con la Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” è oggi impegnato nella gestione di alcuni progetti come il Living Lab “Smart Sustainable Destination”, finalizzati a coniugare in chiave di sviluppo sostenibile e di innovazione tecnologica i temi della crescita economica del territorio con particolare riferimento ai beni culturali.

Emanuele Cavarra, amato e apprezzato scrittore, si è aggiudicato nei vari anni numerosi riconoscimenti in diversi concorsi letterari. Ultimo riconoscimento al concorso “Giallo Festival 2023”, la cui premiazione si è svolta al salone del Libro di Torino. Ha vinto il 1° Premio come “Miglior stile narrativo” per “La lucertola a due code”. Alla cerimonia hanno assistito artisti dell’Accademia, artisti e registi teatrali, tra i quali il giovane Giovanni Arezzo (recentemente visto sul palco del teatro Donnafugata Ibla in un mono spettacolo interpretando Gesù tornato sulla terra), Sebastiano D’Angelo (direttore artistico dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, ma anche attore teatrale), Vito Cutrera (regista teatrale della compagnia teatrale di Chiaramonte Gulfi, che potremo vedere il 21 gennaio al teatro Salesiani di Ragusa con lo spettacolo “Un sogno di…vino”).

Vito Cutrera ha regalato a tutti i presenti un’interpretazione brillante e sentita del mito di Laocoonte, catturando l’attenzione del pubblico fino alla fine.

A condurre la serata e a consegnare i premi sono stati la sceneggiatrice e regista bulgara Silvia Alexandra e l’artista dell’Accademia Manuela Distefano.

“Yes!”: un titolo provocatorio, ma anche una affermazione positiva e una spirale di riflessioni invece per i visitatori decisi di percorrere le sale delle esposizioni dove si potevano ammirare le ultime creazioni artistiche degli accademici.

“L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di bellezza che serve a fornire all’uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e civile”. Questa frase appartiene ad un regista siciliano di fama mondiale, inimitabile, versatile, geniale. Lui è Giuseppe Tornatore, premio Oscar, ma anche tra i premiati dell’Accademia Laocoonte.

Con gli ultimi due nomi aggiunti del anno 2023, ammontano a 54 i destinatari del prestigioso premio “Laocoonte d’Oro” nei quasi 30 anni di attività dell’Accademia.

[image: image.png]